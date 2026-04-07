VÍDEO | Dani Mateo, al descubrir que en la Luna hay 96 bolsas de excrementos: "Parece un descampado de los ochenta"

La misión Artemis II ha provocado que mucha gente recuerde una de las consecuencias que tuvieron las misiones Apolo que llegaron hasta el satélite en los años 70.

La misión Artemis II ya ha emprendido su viaje de regreso a la tierra. Durante su travesía los astronautas sufrieron la avería del inodoro de la nave, algo que, como explica Iñaki Urrutia, "ha provocado que muchos recuerden una consecuencia de las viejas misiones Apolo en los años 70".

Como cuenta el zapeador, al parecer, se dejaron en la Luna 96 bolsas de excrementos. "En concreto, las bolsas contienen orina, heces, vómitos y otros residuos humanos", expone Urrutia. Se dejaron esas bolsas para reducir el peso de la nave antes de volver a casa.

"Con esas bolsas nunca sabes si van al orgánico o a restos y, al final, las dejas tiradas en cualquier sitio", señala Isabel Forner. "Tenemos la Luna que parece un descampado de los ochenta", afirma Dani Mateo.

"Somos unos cerdos de mucho cuidado", añade María Gómez. "Ahí rodaron una secuencia de 'Deprisa, deprisa'", expone Miki Nadal.

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