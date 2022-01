"Parece que la preocupación ante las inmatriculaciones está creciendo cada día más entre la sociedad española", destaca El Gran Wyoming, que muestra en el plató de El Intermedio un sketch de Cristina Gallego y Dani Mateo.

En el vídeo, los colaboradores recrean a una pareja que charla en su casa sobre su temor por las inmatriculaciones de la Iglesia: "Los del tercero ya no viven ahí porque se les coló un obispo y les inmatriculó la casa entera". "No puedo vivir así, necesito algo de seguridad", afirma Cristina Gallego, que presenta 'Obisprotect', "para que en tu casa no entre ni dios".