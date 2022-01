"Cuatro esquinitas tiene tu casa, cuatro escrituras que te la guardan", reza Cristina Gallego en el plató de El Intermedio, donde se convierte en la ama de llaves de la Iglesia española: "Aquí todos me conocen como la 'hermana Pepita, propiedad que ve, propiedad que te quita'". "Aquí tengo algunas de las llaves de los inmuebles de la Iglesia, no todas porque he perdido la cuenta", afirma Gallego, que reflexiona: "Si en diez años la Iglesia se hizo con 35.000, imaginaos desde la Edad Media".

Además, Gallego destaca que "puede que ahora mismo la Iglesia tenga más llaves que feligreses": "Os preguntaréis por qué la Iglesia ha inmatriculado tantas cosas que no le pertenecían, la respuesta está muy clara, para haceros un favor, ¿para qué queréis vosotros un cementerio?". "Siempre pensamos en el prójimo, en el próximo edificio que nos vamos a quedar", ironiza Cristina Gallego como "la ama de llaves de la Iglesia española".

Wyoming analiza la reunión entre Sánchez y la Iglesia

La visita del presidente del Gobierno a la Conferencia Episcopal Española "comenzó en la capilla y con una oración", un dato que sorprende a El Gran Wyoming en este vídeo.