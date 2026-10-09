Cristina Gallego tiene un mensaje para los publicistas machistas: "¿Qué trauma no resuelto tenéis con la comida y el sexo femenino?"

Cristina Gallego analiza varios ejemplos de publicidad sexista, desde ópticas hasta hamburguesas, que utilizan mujeres desnudas como reclamo y ofrece un 'máster' a los publicistas machistas para que actualicen sus conceptos a este siglo.

Cristina Gallego tiene una pregunta para los publicistas del mundo: "¿Qué trauma no resuelto tenéis con la comida y el sexo femenino? ¿Es que no sois capaces de distinguir un pene y un helado?".

El motivo es que Conxemar ha tenido que expulsar de su feria en Vigo a una empresa italiana que usaba fotos de mujeres desnudas para promocionar sus productos. El eslogan de la marca era 'No todas las almejas son iguales': "Está la fina, la japónica y la babosa, que es la que ha hecho esta campaña", reacciona Cristina, que asegura que "esto con tíos no tienen mejillones a hacerlo".

Para actualizar sus conceptos de marketing, les ofrece el máster 'Para vender con cabeza, deja atrás la almeja', donde la primera regla es que "si tu producto no tiene nada que ver con una mujer, a lo mejor no tienes que poner a una mujer y menos desnuda". Es el caso de una óptica, que en vez de anunciar las gafas, puso a un hombre "mirándole los bajos a una mujer abierta de piernas".

La segunda lección es "basta de dobles sentidos": "Sé que como publicistas machistas no os conformáis con enseñar a una mujer en ropa interior, también necesitáis demostrarnos lo graciosos que sois. Spoiler: no lo sois". Así lo hizo un centro comercial, que promocionaba sus "Remajas" con una foto de tres mujeres en ropa interior. También está la publicidad de placas solares en la que aparecía una mujer en bikini y el eslogan "Ponlas mirando pal sur".

Luego está el clásico de los 90, donde para anunciar una batería de coche una empresa mostraba a una mujer en top less y el eslogan "móntela". "No sé si la batería es de larga duración, pero el anuncio se quedó obsoleto desde el mismo momento en el que lo hicieron", afirma Cristina.

La última lección del 'máster' es "evitad los anuncios de hamburguesas, porque veis dos panes y carne en medio y se os va la pinza". Así lo demuestran anuncios en los que se pueden leer cosas como "grandes, redonditos, suavecitos y muy ricos", "nos gustan maduritas, ¿y a ti?", "lame como tu ex nunca lo hizo" o "lo que queda en tus dedos también merece tu lengua". "¿Cómo diferenciar si son anuncios de hamburguesas o un historial de búsqueda de Pornotube? No hay manera", sentencia Cristina.

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