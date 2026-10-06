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'ring de la democracia'

Cristina Gallego se mete en el 'ring de la democracia' y analiza los primeros "guantazos" de cara a la campaña electoral

Con el adelanto electoral ya sobre la mesa, Cristina Gallego repasa los primeros ataques entre partidos, desde quienes señalan a Sánchez como "monaguillo recién confesado" y "hostiable", hasta el enfrentamiento entre Óscar Puente y Alberto Núñez Feijóo.

Cristina

Desde el adelanto electoral anunciado por Sánchez, todos los partidos han comenzado a afilar sus cuchillos de cara a la campaña. Todavía queda más de un mes, pero las formaciones políticas ya han empezado a lanzarse "guantazos" en medios y redes sociales.

Hasta entonces, Cristina Gallego nos cuenta qué está ocurriendo en el 'ring de la democracia', ese lugar donde los candidatos, además de dar la cara, deberían cubrírsela. En el caso de Sánchez, de forma literal. Y es que una tertuliana de Telemadrid ha contado qué le haría al presidente: "De todos estos años, lo que me ha parecido más irritante no son sus mentiras, es la impostación de su voz". La colaboradora llegó a tacharle de "monaguillo recién confesado" y aseguró que "es hostiable".

Nuestro siguiente protagonista es Miguel Tellado. El secretario general del Partido Popular se ha puesto los guantes de boxeo tras "asegurar que Hacienda acordó con el PSOE desbloquear cuentas de criminales a cambio de asesinar a la jueza de Badajoz que llevaba el caso del hermano de Pedro Sánchez." "Quería poner un tuit y ha acabado creando la nueva temporada de 'Peaky Blinders'", ironiza Cristina Gallego.

Y llegamos al combate estrella: Óscar Puente contra Alberto Núñez Feijóo. Después de que el ministro de Transportes compartiera un mensaje asegurando que Feijóo tenía "miedo" a la campaña electoral, el PP respondió con un contundente: "Miedo le tenías tú a un esguince". El mensaje iba acompañado de un vídeo en el que el Partido Popular recordaba la lesión que sufrió Puente en 2023, cuando era alcalde de Valladolid: una rotura del tendón del cuádriceps de la pierna derecha, y no un esguince.

"En el ring de la democracia el PP no ha empezado dando golpes bajos, directamente ha dado golpes sucios", zanja Cristina Gallego.

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