Ferreras, sobre el vídeo del PP mofándose de una caída de Óscar Puente: "No sé si es el nivel de campaña que se merecen los españoles"

La campaña de las elecciones generales ha comenzado y de momento, el PP se ha entragado a una campaña sin líneas rojas: se entrega a una campaña electoral sin líneas rojas: del vídeo de Óscar Puente con la rodilla rota a Ayuso en una feria de fruta

Antonio García Ferreras pide desde el plató de Al Rojo Vivo más nivel a los políticos en esta campaña electoral. Llevamos apenas 24 horas desde que Pedro Sánchez convocase las elecciones generales para este próximo 29 de noviembre y ya hemos visto cosas cuanto menos "alucinantes", tal como asegura el propio Ferreras: "Espero que empiecen a subir el nivel", afirma.

Después de que el ministro de Transportes compartiera un mensaje asegurando que Feijóo tenía miedo a la campaña electoral, el PP respondía con un "Miedo le tenías tú a un esguince", un mensaje que acompañaban de un vídeo en el que se recordaba la rotura del tendón del cuádriceps en la pierna derecha —y no un esguince— que sufrió Puente, en 2023, cuando era alcalde de Valladolid.

En el vídeo publicado por el PP se puede escuchar a Óscar Puente gritando de dolor. "No sé si este es el nivel de campaña que se merecen los españoles (...) Me parece todo... Es hasta desagradable", confirma Ferreras.

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