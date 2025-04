El 'consejo' de Thais Villas a dos jóvenes que confiesan que se quedan con las vueltas de los recados: "Si no se acuerdan..."

¿Les gusta a los jóvenes españoles ir de compras? ¿Van más con sus amigos o con sus padres? Con estas preguntas, Thais Villasse trasladaba hasta un instituto para conocer la opinión de los jóvenes.

Cuando salen con sus amigas, las chicas se decantan más por el maquillaje, mientras que Ismael y Pablo, dos hermanos mellizos, admiten que en el tema compras "más bien escogen nuestros padres y nosotros decimos si nos gusta o no".

Sobre si prefieren ir a comprar con su padre o con su madre, una chica se decanta por su padre porque "me pone menos pegas, y si me gusta me lo compra del tirón". En el caso de su madre, explicaba que pueden pasar "horas, o días, o meses".

Paula reconocía que hay ropa que le han comprado sus padres y nunca se ha puesto, en concreto una cazadora vaquera negra que "no me he puesto en mi vida, está con la etiqueta".

De cara a su forma de vestir, se centran en tener ropa cómoda, en el caso de los chicos, mientras que una chica busca la inspiración en Pinterest. Sin embargo, con el tema de los zapatos, uno de ellos le explicaba a Thais que había empezado a preocuparse por esas cosas, por lo que recibía el apoyo de su amigo: "Tiene un progreso muy bueno", afirmaba.

¿Y cuando van a hacer un recado? ¿Se quedan con las vueltas o se las devuelven a sus padres? Paula confesaba que "a veces me la quedo", mientras que su amiga Eva aseguraba que depende de cuánto dinero sea: "Cuando hay monedas sí me las quedo, cuando no hay monedas no", contestaba, a lo que Thais le recomendaba pasar a los billetes: "Si no se acuerdan, no pasa nada".

El contenido al que hace referencia la información forma parte de una programa de El Intermedio de 2025.