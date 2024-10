El Partido Popular ha presentado una querella contra el PSOE por financiación irregular. Está esta basada en declaraciones anónimas a un medio digital. Borja Sémper sigue defendiendo que "cuentan con información suficiente para fundamentar sus acusaciones", expone Sandra Sabatés. "Nos llama mucha gente, muchos empresarios, mucha gente del entorno del Gobierno que ha tenido tratos con el Gobierno contando muchas cosas", expone el portavoz popular.

"En Génova no paran de recibir nuevas informaciones", afirma Wyoming, "cualquier dato contra el PSOE será bienvenido 24/7". El presentador decide 'contactar' con el call center de los populares para ver su funcionamiento. Wyoming pregunta al 'teleoperador' que lo atiende si es cierto, como dice Sémper, "que están recibiendo constantemente llamadas con información comprometedoras contra el Gobierno".

"Uy, ni se lo imagina, esto es un no parar", le cuenta, "yo soy teleoperador y ahora son los informadores los que me joden a mí la siesta". "Sí que se está haciendo justicia... no sé si contra la corrupción pero sí contra su gremio", responde Wyoming.

El 'teleoperador' atiende a una llamada en la que le cuentan que "el ministro Óscar López ha sido acusado de robo ya que hay indicios de que hurtó Sugus por valor de 25 pesetas en 1974". En otra llamada acusan a Pilar Alegría de cohecho porque siendo delegada de sexto B hizo pellas para ir a los recreativos. El 'teleoperador' termina ofreciendo la 'Tarifa Tellado' a uno de los informantes que no puede atender al verse sobrepasado. "¿Eso es incluye llamadas ilimitadas?", pregunta Wyoming. "Hombre, puede llamar corrupto a Pedro Sánchez de forma ilimitada", responde él.