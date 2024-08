Tania Sánchez habló en laSexta Xplica sobre migración, señalando que "es verdad que hay determinadas zonas donde hay problemas de convivencia, porque cuando conviven culturas diferentes, siempre hay problemas de convivencia". "Sin embargo, si el problema es ese, que hay problemas de convivencia hay dos maneras de enfrentarlo: generar miedo en la población para que todo el mundo piense que el diferente en su barrio es alguien potencialmente peligroso, o buscar soluciones", subrayó la analista, quien considera que "no es que no estemos preparados" para ello, "sino que los partidos políticos no están dispuestos a hablar en serio de esto".

Así, Sánchez se dirigió a Borja Sémper, al que lanzó dos preguntas: "¿Todo el que es de un determinado color delinque? ¿Todo el que okupa una vivienda es inmigrante?". "Como todo eso no es verdad, de lo que estamos hablando es de otra cosa, de lo que estamos hablando es de un diagnóstico que es distinto", expresó.

En este sentido, la analista afirmó que "el diagnóstico que comparten Albiol y Sémper es que les han surgido dos movimientos políticos a su derecha que han encontrado en la inmigración una herramienta para ganar votos, por lo que tienen un problema grave que tienen que resolver tácticamente en términos electorales". "Hay que preguntarles si pesa más el elemento electoral o la convivencia de este país para quien aspira a dirigirlo", conluyó.