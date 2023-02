Thais Villas ha tenido una distendida charla con algunos políticos y políticas españoles en la que han hablado de hermanos. Diputados y diputadas como María Jesús Montero, Joan Baldoví, Beatriz Fanjul o Yolanda Díaz han compartido anécdotas fraternales y han desvelado alguna que otra broma pesada que les gastaron sus hermanos.

También han hablado sobre cómo combinan su relación familiar y la política y han desvelado si sus hermanos están orgullosos de ellos y si les votan: "Lo doy por supuesto, si no los mato", afirma Montero. En el caso de Beatriz Fanjul (PP) señala que sus hermanos "ni de coña han ido a un mitin", mientras que en el de Yolanda Díaz es su hija la que corrige sus discursos: "El otro día me decía 'mamá, vaya chapa que nos has dado, te has excedido'", comenta.

Por su parte, Gabriel Rufián ha dado otro punto de vista, el del hijo único, y ha confesado a Thais que "tengo un primo, Adrián, que sé que no me vota". En el vídeo sobre estas líneas, le manda un mensaje.