Una chica, sobre el despliegue por la visita del papa: "Demuestra que se pueden usar recursos solo cuando necesitamos un lavado de imagen"

Thais Villas modera un debate ciudadano sobre los pros y los contras de la visita del papa. Entre ello, encuentra personas ilusionadas por la llegada de León XIV y otras que reconocen que "no sabemos qué viene a hacer".

España se prepara para la visita del papa León XIV. La primera parada será Madrid y Thais Villas ha querido preguntar en la calle si ven este evento como un motivo de júbilo y alegría o como un auténtico incordio para los madrileños.

Unas chicas reconocen que esta visita les hace "ilusión", mientras que otra reconoce que vio el cartel en la calle "y no me acordaba de que el otro había muerto". "No sabemos qué viene a hacer", apunta otra joven.

Las chicas explican que asistirán a la vigilia del sábado con el colegio "y con las familias a la misa del domingo". Del otro bando, optarán por el concierto de Bad Bunny: "Es nuestro papa", afirman.

Las jóvenes consideran que el caos que provoca la visita del papa compensa porque "es una vez en la vida", mientras que otro hombre añade que "en algún sitio hay que hacerlo". "Tampoco me parece que sea una cuestión de paralizar la vida del resto de población", le responde otra chica, a lo que una joven añade que Madrid "no es un escenario para eventos" y "la gente vive".

Otra de las participantes en el debate habla del transporte gratis, los colegios donde podrán dormir personas y el refuerzo a la sanidad. "Esto me demuestra que se pueden usar recursos solamente cuando necesitamos un lavadito de imagen", afirma.

Respecto a si León XIV debería visitar el Congreso, una de sus partidarias señala que "no tiene nada que ver con la política", mientras que una mujer destaca que, aunque no sea católica, "tiene cierto sentido común lo que dice el papa y cómo se posiciona".

"El papa defiende el 'no' a la guerra, se ha posicionado en contra de Trump. Si esto ayuda a que gente que vive el fanatismo de la religión se plantee un poquito estas cosas, que vaya", afirma otra mujer.

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