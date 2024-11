¿Cómo utilizan los adolescentes su teléfono móvil y las redes sociales? Thais Villas charla con varios estudiantes de secundaria para conocer cuáles son sus hábitos de uso de estos dispositivos.

La reportera pregunta a los adolescentes si sus padres les explican todos los peligros de las redes sociales. Mara cuenta a Thais que su madre le preparó un Power Point para explicarles "qué pasaba". "Tu madre es una jefa", afirma la reportera ante la idea. "Tuvimos que hacer hasta descanso", añade la chica.

Los padres de Luis, como explica, también le han hablado de los peligros. "Mi abuelo también", cuenta, "no tiene mucha idea del móvil pero para enviar mensajes sobre estafas... eso sí que lo hace". "Luego a un qué tal no me contesta", añade Luis, entre risas.