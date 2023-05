Carme Elías habla con María Avizanda sobre cómo es vivir con Alzheimer y cómo lo lleva su entorno. También le confiesa en esta entrevista que prefiere verlo "como un amigo antes de como un enemigo" y por eso le ha puesto nombre. "Lo afecta, lo que pasa es que los papeles están repartidos", destaca Carmen Elías, que afirma que su hermano Joan la acompaña a todas partes: "Hay que dejarse cuidar y aprender a hacerlo".

"Si te dice una cosa hay que ser obediente", afirma la actriz, que destaca lo importante que es sentirse protegida y atendida: "No sabemos lo que tenemos". "Se ha luchado mucho por conseguir la Sanidad pública, cuidémosla mucho", insiste Carme Elías, que recalca que no hay que dejar de aplaudir a los sanitarios.

Además, preguntada sobre qué piensa sobre que habrá un momento en el que la enfermedad borrará sus recuerdos, Carme Elías responde rotunda: "Solo siento y deseo una muerte digna". "Tengo muy claro cuál es mi futuro, lo he visto", explica Carme, que detalla que tuvo una amiga que pasó la misma enfermedad: "Pido la muerte digna, no quiero vivir sin ser yo y parafraseando 'no quiero mi vida sin mí". "No quiero vivir cuando ya deje de reconocer las caras amadas", afirma.