'Rafa Nadal', imitación de Raúl Pérez mediante, visita el plató de El Intermedio para hablar de 'sportwashing' tras su 'fichaje' por Arabia Saudí para lavar la imagen del régimen. "Yo he estado allí y no he visto a ninguna mujer quejarse de la falta de derechos, bueno y sin quejarse, porque como van en burka no he visto ninguna", comenta.

"Con los billetes no son racistas para nada, porque los tienen de todos los colores", comenta 'Nadal' sobre su acuerdo con Arabia Saudí a pesar de la falta de derechos sociales y asegura que "me han fichado a mi para tener un poco más de mano izquierda".

Sobre cuánto cobrará de Arabia, asegura que "los números no son lo importante": "Si no soy capaz de memorizar el teléfono de mi madre, cómo me voy a acordar de lo que me pagan en Arabia, que es más largo". Respecto a Carlos Alcaraz, asegura que "es como Arabia Saudí, mires donde mires solo ves crecimiento y desarrollo".