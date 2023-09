¿Podrá decir alguno bueno de Pedro Sánchez alguno de los históricos socialistas que hoy critican la dirección general del PSOE? Esa es la misión en la que se embarca el reportero de El Intermedio Isma Juárez durante el acto de presentación del último libro de Alfonso Guerra, 'La rosa y las espinas'.

Acompañando al exvicepresidente del Ejecutivo no faltó Felipe González, pese a que hacía años que ambos no coincidían en un acto público. Por eso, cuando Juárez tuvo la oportunidad de hablar con González le preguntó si le parecía un día bonito, "un día de reconciliación", y también si creía en los sueños, a lo que González responde que "sí". "¿Es posible que me diga alguna cosa buena de Pedro Sánchez?", le interroga entonces el reportero.

La respuesta del socialista deja a todos sorprendidos aunque es muy similar a la de José Luis Corcuera, exministro de Interior del PSOE. "Me es imposible, no solo echar un piropo al secretario general del PSOE, sino decir algo bueno de él", asegura el exsocialista.