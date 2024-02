Antonio Pampliega es uno de los corresponsales de guerra más destacados de nuestro país. El periodista ha cubierto información en zonas de conflicto como Afganistán, Ucrania, Siria o Somalia. En el año 2005, el periodista fue secuestrado por Al Qaeda. En su sección 'Cuéntalo', Andrea Ropero charla con el corresponsal para conocer qué consecuencias tuvo para su salud mental él el secuestro.

El periodista estuvo 10 meses secuestrado. Como le cuenta a Andrea, actualmente su mente ya no lleva hasta esos días. "Cuando regresé sí que volvía mucho a ese momento", expone. Y añade: "Necesité pastillas para dormir, me daba miedo salir a la calle". Tras ser liberado, no se dio cuenta de que realmente estaba bien. "Nadie te dice a lo mejor es el momento de hablar con un psiquiatra o un psicólogo", argumenta. Pampliega le cuenta a Andrea que siguió con su vida hasta que publicó el libro en el que relataba su secuestro.

"Era un día una entrevista, otra... era revivir constantemente el secuestro", indica. El periodista verbalizó que necesitaba ayuda para el otoño de 2017. "Me habían contratado para hacer un libro, 'Las trincheras de la esperanza', y tenía que ir a Afganistán", cuenta a Ropero. "Tenía que estar un mes y, por primera vez, tenía miedo y tuve que ponerme en manos de una profesional", indica. "El nombre que le pusieron a mi problema era estrés postraumático", añade.

El corresponsal fue dejando de lado ese tratamiento al tener un nuevo trabajo. Pampliega expone las consecuencias que tuvo para él dejarlo: "Me intenté quitar la vida". "Mi cabeza petó y no piensas las consecuencias que hay. Tenía que descansar mentalmente porque no podía más", añade.