Angy Fernández confiesa a Andrea Ropero su experiencia con la depresión: "Me he dado cuenta de que lo que me faltaba era amor propio"

La actriz y cantante Angy Fernández ha hablado con Andrea Ropero sobre la depresión que ha vivido en los últimos años. La artista ha asegurado que, pese a que ha dejado atrás los momentos más duros, sigue siendo difícil para ella afrontar la soledad tras actuar: "Cuando vuelvo a casa siento esa sensación de vacío".

"Me he dado cuenta de que lo que me faltaba era amor propio", confiesa la artista, a quien le diagnosticaron depresión a sus 19 años. Por eso, destaca la importancia de abordar esta enfermedad con naturalidad: "Sigue habiendo mucho tabú, aunque cada vez hay más gente que lo cuenta".

"A la gente no le tiene que dar vergüenza decir que tiene depresión, yo lo he contado para visibilizarlo, porque es algo muy común y no nos tiene que dar vergüenza", ha añadido.

Por eso, no ha dudado en reclamar a las autoridades que pongan los medios necesarios para atender a las personas con problemas de salud mental: "La medicación es un parche, pero no sirve para nada sin terapia".

"Hay que normalizar que no se puede estar bien siempre, la vida es una montaña rusa y hay que prepararse para poder resurgir cuando estamos abajo", ha concluido Angy Fernández.