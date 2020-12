Mariel, de 77, y Trini, de 82, viven en una residencia de mayores donde han pasado todos estos meses desde el inicio de la pandemia. Andrea Ropero ha querido conocer qué es lo que más echan de menos, lo primero que harán cuando el coronavirus termine y los momentos más difíciles que han vivido.

Mariel asegura que ha pasado "momentos muy duros" y que solía agarrarse a la memoria de la última Nochebuena en la que se juntó con sus hijos, sus nietos y bisnietos. Su deseo, para cuando la pandemia acabe, es el de abrazar a sus familiares y ver a sus hermas. Trini ha superado el coronavirus siendo asintomática, aunque ha estado mes y medio encerrada en su habitación sola. Lo que más le sorprendió fue el silencio que había en el centro. Entre los momentos de mayor debilidad que recuerda están cuando se enteró de que habían fallecido tres de sus amigas. "Yo no preguntaba porque no nos decían nada para no asustarnos y no preocuparnos". También está deseando abrazar a su familia.