Joshua Alonso habló con Andrea Ropero en El Intermedio sobre cómo es hacer frente a una nueva vida después de vivir la violencia machista en su propia casa. El joven se quedó huérfano a los 25 años después de que la expareja de su madre la asesinara. Además, también se quedó a cargo de su hermano pequeño, de ocho años.

"Es frustrante tener que repetir tu historia a cada sitio que vas", afirmó el joven, que explicó que el peso del papeleo no le ha dejado parar "en ningún momento". "Desgraciadamente no he podido pasar el duelo. Tengo que gestionar, llevar una casa, cuidar a mi hermano, me ha tocado ser el pilar de la familia y necesitaré en algún momento pasar el duelo". Puedes ver la entrevista en el vídeo principal de esta noticia.

