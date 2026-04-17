Almodóvar, Anna Castillo, Rozalén, Rodrigo Blázquez, Chicote, Álvaro Morte y Gonzo felicitan a El Intermedio por su 20º aniversario

Actores, músicos y rostros de laSexta se han sumado a la celebración del 20º aniversario de El Intermedio con mensajes de cariño, humor y reconocimiento.

El 20º aniversario de El Intermedio ha reunido mensajes de felicitación de numerosas personalidades del mundo del cine, la música y la televisión. Entre ellos, Pedro Almodóvar, Anna Castillo o Álvaro Morte; artistas como Rozalén; presentadores de la casa como Rodrigo Blázquez y Alberto Chicote; y uno muy especial: Gonzo.

"Felicidades, queridos compañeros y familia de El Intermedio, pero felicidades sobre todo a vuestros espectadores por haberos disfrutado durante estos 20 años", ha destacado Gonzo.

"¡Sois ya más viejos que un bancal! Pero qué alegría seguir cumpliendo años. Gracias por estos 20 años de información con humor, ironía, música y amor, que son las armas más inteligentes para sobrevivir", ha envíado Rozalén entre risas.

También Rodrigo Blázquez ha querido sumarse: "Hay muchas noches que llego a casa, me pongo El Intermedio y pienso: qué bien lo cuenta".

En el caso de Alberto Chicote, que estrena próximamente nuevo formato en la cadena, ha subrayado la trayectoria del programa: "20 años en emisión. Casi nada. Muchas felicidades por esas dos décadas al pie del cañón y, por supuesto, al Gran Wyoming por no bajar la guardia".

Y Pedro Almodóvar ha puesto el broche final reflexionando, con humor, sobre la longevidad del formato: "No voy a caer en la tentación de estar ingenioso o divertido porque sea un mensaje para para vuestro programa, porque eso os corresponde a vosotros. Pero sí quiero felicitarlos por el 20 aniversario, ¡si habéis soportado en estos tiempos 20 años, 20 temporadas seguidas, eso significa que sois eternos!"

Puedes escuchar todas las felicitaciones en el vídeo principal de esta noticia.

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