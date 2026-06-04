Pedro Mansilla analiza el estilismo de los papas: de las zapatillas Nike de León XIV a los falsos Prada de Benedicto XVI

Según Pedro Mansilla, se puede saber mucho de la personalidad de un papa por cómo viste. Más allá del color blanco, el sociólogo experto en moda desvela detalles personales de León XIV, Francisco I y Benedicto XVI.

Pedro Mansilla analiza en El Intermedio el estilismo de los papas, para los que vestirse de blanco "es una moda reciente". El sociólogo experto en moda señala que antes vestían de rojo "por una influencia cultural de Bizancio que imitaba las costumbres que tenían en la Roma imperial", donde "Augusto viste al poder de rojo".

Sería Pío V el primero que decide vestirse de blanco, porque él era de la Orden de los Predicadores, que terminaron siendo los dominicos, y como su hábito era blanco, decidió no abandonar su costumbre. "Tuvo mucho éxito, porque se quedó así ya para siempre", apunta.

Luego estaría la capelina, que tradicionalmente "había dos de invierno y una de verano" hasta que Benedicto XVI, que "es como muy cuidadoso con las cosas de la imagen", inventó una segunda blanca, "que es la que se asocia con verano".

Mansilla defiende que se puede conocer la personalidad de los papas por algunos detalles estéticos. En el caso de León XIV, que suele llevar unas zapatillas de Nike, señala que "no puede negar que proviene de la cultura norteamericana" y que "es un Papa decidido a moverse, que de alguna manera evita encerrarse en el Vaticano".

Hilando muy fino, el experto señala que "como Bad Bunny es como la otra gran estrella mediática que le está haciendo el juego, pues uno de ellos va en complicidad con Zara y él en complicidad con Nike", las dos marcas con mayor facturación del planeta.

Respecto a su reloj, lleva uno deportivo de unos 200 euros, lo que también rompe con la tradición de sus últimos predecesores. Con esto, indica Mansilla, reflejaría "una de sus grandes voluntades, que es la de acercarse a los jóvenes", mientras "le da en las narices a uno de sus grandes rivales, que es Donald Trump" y, detrás de él, la iglesia evangélica con la que se está jugando América del Sur.

El austero Francisco I

En el caso del papa Francisco, afirma que "se ha valorado muchísimo su su austeridad" con sus zapatos negros "un poco de funcionario triste" que son "ejemplo de austeridad, de sobriedad y de pobreza", ya que, de los últimos papas, era el único que tenía hecho el voto solemne de pobreza.

Durante su pontificado, Francisco I solo tuvo dos relojes: un Swatch de plástico negro y un Casio, porque "probablemente su metáfora sería la de la máxima austeridad vinculada con la pobreza". También indica que "podría haber terminado llevando una sotana negra justamente en honor al papa negro, que es el papa que representan los jesuitas".

Benedicto XIV, el 'fashion'

Benedicto XVI "es el más exquisito teológicamente y, al mismo tiempo, esa exquisitez intelectual se transmite a su manera de vestir", afirma el experto, que cuenta cómo el pontífice reclamó prendas y sombreros del Vaticano "que llevaban diez u once papas sin usarlos".

También fue muy polémico por sus zapatos de color rojo que, señala Mansilla, "se filtró, no se sabe si interesadamente o no interesadamente, que eran de Prada". Luego se desmintió y se supo que eran de Stefanelli, un artesano que fabrica los zapatos de los papas.

Sin embargo, considera que "es un desmentido que confirma la verdad, porque si hay un papa al que le correspondería ir vestido de Prada es justamente a a él".

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