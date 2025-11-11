El vídeo de Vanessa Martín y Rozalén durante sus primeras horas en Las Vegas para ir a los Grammy Latinos

Sergio Ramos y Maluma serán algunos de los conductores de la gala de los Grammy Latinos, donde acudirán artistas españoles como Aitana, Vanessa Martín o Rozalén.

Los Grammy Latinos, los premios más importantes de la música latina están calentando motores. Después de que el año anterior se celebrasen en Miami, este año, se llevarán a cabo en Las Vegas, donde ya se encuentran algunos rostros conocidos que acudirán a la gala, como las españolas Aitana, Rozalén y Vanesa Martín.

Estas últimas han protagonizado un divertido vídeo, que puedes ver sobre estas líneas, en el que muestran cómo están siendo sus primeras horas en la ciudad. Además, según explica Tatiana Arús Carlos Vives o Nicki Nicole, quien acaba de romper con Lamine Yamal, son otros artistas conocidos a nivel internacional que acudirán a los Premios.

"Sergio Ramos será uno de los presentadores de la gala", añade la colaboradora, que destaca que espera que el futbolista cante en directo su tema 'Cibeles'. "Otro de los conductores de la gala será Maluma", concluye Tatiana Arús.

