Alberto Rey sentencia lo nuevo de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad': "Me ha gustado muchísimo, es quizá la película más cruel con sus personajes"

Nuestro experto en cine, Alberto Rey, analiza en este vídeo la última película del director manchego, que se estrena en los cines este viernes, 20 de marzo: "La he visto en una sala con público real y el público real estaba 'living'".

Este viernes, 20 de marzo, Pedro Almodóvarestrena su última película, 'Amarga Navidad', con Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, como protagonistas. Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez completan el reparto de una película que cuenta la historia Elsa (Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre y encuentra refugio en el trabajo.

Nuestro experto en cine, Alberto Rey, como cada viernes acude a Zapeando para poner puntuación a los estrenos más importantes de la semana. Para lo nuevo de Almodóvar, tiene clara su sentencia. Y además la dicta al lado de su mismo creador: Miki Nadal se enfunda en el traje del director manchego y nos deleita nos una divertida imitación del gran Pedro Almodóvar.

"Para sorpresa de nadie, 'Amarga Navidad' me ha gustado muchísimo", afirma Rey, haciendo, eso sí, una pequeña advertencia: "Esta película pertenece a tres de mis géneros favoritos: las películas de Almodóvar, las películas sobre películas y las películas con buenos jerseys y buenas gafas".

Entrando de lleno en la película, Rey dice que esta película "tiene mucho de remix de Almodóvar, él está como mirando su propia carrera todo el rato". Y como es un melodrama, añade nuestro experto, "no tiene que tomarse en código realista. Nadie habla así. Nadie vive en esas casas y a nadie le pasan estas cosas. Bueno, algunas personas sí. Es quizá la película de Almodóvar más cruel con sus personajes, que ya es decir, pero eso también es uno de los fundamentos del melodrama. Así que todo bien".

'Amarga Navidad' es una historia dentro de una historia: "Llega un punto en el que ese juego se vuelve a plegar una tercera vez. Es como una historia que habla de una historia que habla de otra historia", define Rey, asegurando que ahí, literalmente, ha evitado mirar en el cine porque "me ha parecido que a la vez era un ombliguismo completamente desvergonzado y un harakiri porque no olvidemos que es una película autobiográfica".

Ahora bien, tal como confiesa Rey: "Yo al cine vengo a esto, y la he visto en una sala con público real y el público real estaba 'living'", concluye Rey, otorgando a la película 4 'albertitos'. En el vídeo podemos ver al completo su análisis y la divertida imitación de Miki Nadal como Pedro Almodóvar.

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