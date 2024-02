'Un país en la riñonera' lleva a Isma Juárez hasta Don Benito, un pueblo de Extremadura que hace dos años voto su posible fusión con la población vecina, Villanueva de la Serena. A día de hoy, ambas localidades siguen manteniendo su independencia.

El reportero se encuentra con María Fernanda Sánchez, alcaldesa de la localidad. Isma pregunta a Sánchez por los resultados del famoso referéndum y la alcaldesa es tajante: "Está todo manipulado y tergiversado". "Se manipularon las cifras, se quitaron los votos nulos para que no contaran como participantes", argumenta María Fernanda.

Isma pregunta entonces a la alcaldesa sobre la posibilidad de un nuevo referéndum, María Fernanda indica: "¿Y por qué no? Todo es posible en la vida, yo no digo que no lo vaya a haber". Además, añade, "Don Benito es Don Benito, no se vende".