En esta nueva entrega de 'Ok, Boomer', Thais Villas entrevista al influencer, periodista y activista LGTBI Tigrillo, que comenzó con su canal de YouTube cuando tan solo tenía 17 años porque en su adolescencia creyó ser el único "maricón de Jerez de la Frontera": "Empecé a hablar de mi experiencia y había muchísima gente que me lo agradecía porque no tenía un referente de lo que era ser una persona LGTBI abiertamente".

Esto hizo que se diera cuenta de que "había mucha gente LGTBI que se sentía sola". Por eso consideró que hacer este tipo de contenido le parecía una "buena idea" para que "la gente tuviera más cercanía con las cosas que pedimos y vivimos. Las explicaba de una forma sencilla y con humor, que siempre entra más fácil".

Aunque también recibía comentarios atacándole por dar visibilidad al colectivo. De hecho, confiesa que le escribían "maricón" en los comentarios de sus vídeos, pero él prefería tomárselo con humor y reaccionaba: "Ala, qué sorpresa".