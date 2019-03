ANALIZAN EL MENÚ DE LAS CARRETERAS

Mikel López Iturriaga come en El Comidista TV en la carretera con la crítica gastronómica Cristina Jolonch. Explica cómo se come en las áreas de servicio españolas. Sándwich de atún, bocadillo de tortilla de patatas, botella de sangría… un menú que no es el mejor escaparate de la gastronomía española.