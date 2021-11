La víctima de 'La Manada' no contó con el apoyo de todos sus familiares a la hora de denunciar la violación, y aun así estaba decidida a dar el enorme paso que supuso iniciar un juicio como fue el suyo. Así lo ha explicado su abogada, Tersa Hermida: "No se plantea en ningún momento no denunciar. Da el paso y lo da incluso en contra de la opinión de muchos familiares".

Recuerda además que cuando conoció el caso sintió que había algo que no estamos haciendo bien: "A mí no me cabía en la cabeza que pudiera pasar algo así". También ha hablado el momento en el que conoció a la familia: "Ella me empezó a contar la historia y no pudo. Después me la contó la madre".