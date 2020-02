La intervención destapó la mayor estafa piramidal de la historia de nuestro país. La trama fraudulenta llevaba operando más de 30 años y las cifras eran alarmantes: un agujero patrimonial de más de 3.000 millones de euros y alrededor de 300.000 personas afectadas.

"Fue una intervención muy aparatosa con muchísimos policías armados, los directivos fueron detenidos en sus domicilios. Todos los clientes salieron a la calle para ver qué pasaba con su dinero. Fue bastante dramático", recuerda Cristina Caballero, autora de 'Fórum Afinsa'.

A los clientes se les ofrecían elevados intereses por la revalorización de sus sellos en el mercado filatélico, pero lo que verdaderamente hacía la organización era revendérselos a nuevos clientes: "Esos intereses no eran pagados porque ellos vendieran los sellos en un mercado, si no por la llegada de otros inversores. Con esos nuevos inversores podían pagar al inversor antiguo. En realidad los sellos no los están vendiendo porque no valen nada", explica Caballero.

Las dos empresas gozaban de la plena confianza de sus clientes, confianza que se fomentó a través del patrocinio de un equipo de baloncesto: el Fórum Valladolid. Y precisamente el fraude tuvo mucho impacto en esa ciudad.

Así lo recuerda Francisco García, entrenador del Fórum Valladolid entre 2005 y 2007: "Mucha gente invirtió su dinero en la filatelia y en el monstruo en el que luego se convirtió Fórum Filatélico por la seriedad que transmitía el equipo de baloncesto. La identificación con la marca era total, aquí no se decía voy al baloncesto, se decía voy al Fórum". Y añade que "arrastró a mucha gente, en esta ciudad arrastró a muchas miles de familias. Se llevó por delante muchas cosas".

"Nos enteramos de la intervención en una mañana después de entrenar y fue una semana muy dura porque nadie sabía realmente lo que iba a pasar, si iban a poder pagar las mensualidades que faltaban y de hecho el Club baloncesto Valladolid desapareció hace cuatro temporadas como tal, sumido en un mar de deudas", cuenta Francisco García.

¿Y los sellos?

Francisco García explica que aunque la empresa te decía que podías disponer de los sello, casi nadie accedía a ellos: "Muy poca gente tenía realmente acceso a los sellos, la empresa siempre te decía que tenías los sellos a tu disposición si los querías pero realmente tu no eras consciente de que los sellos existían".

Pero es que tal y como cuenta Cristina Caballero "algunos clientes han tenido adjudicados en vez de sellos, trocitos de papel".

Una de las personas a las que la estafa se llevó por delante fue al jugador del Fórum Valladolid, Lalo García. Tras dejar el baloncesto, Lalo trabajó como comercial para la entidad y la quiebra que afectó a sus clientes, a gran parte de su familia y sumió al jugador en una gran depresión. "Lalo fue una víctima más con un final que impactó a todos los que le conocimos y le quisimos", recuerda García.

El caso tardó una década en llegar a los tribunales, cinco exdirectivos de Afinsa fueron condenados a entre dos y ocho años de prisión y las penas para los exdirectivos de Fórum Filatélico oscilaron entre uno y doce años de cárcel. A día de hoy se desconoce el paradero de la mayor parte del dinero.