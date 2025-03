El mensaje de Pilar Gómez a las víctimas tras la absolución de Dani Alves: "Que no flaqueen y que sigan denunciando"

"Me parece una muy mala noticia.", afirma Pilar Gómez, periodista y directora de Artículo 14 en Al Rojo Vivo nada más conocer que el Tribunal de Justicia de Catalunya ha absuelto a Dani Alves de un delito de agresión sexual por una "falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante". "Si estás en un cuarto de baño con una señor, es complido que haya muchos testigos...", critica Gómez.

La periodista recuerda además que el futbolista estuvo en prisión preventiva, antes del juicio, "porque los Mossos d'Esquadra habían recabado pruebas físicas de Dani Alves que construían un caso que era bastante solvente, por lo que me llama mucho la atención que la sentencia haya ido por este camino".

Desde el punto de vista de las víctimas, "me parece que es una malísima noticia porque se va construyendo esta realidad de 'no te van a creer', 'no denuncies'", lamenta Gómez, mandando un claro mensaje a las víctimas: "Que no flaqueen y que sigan denunciando", concluye Gómez. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.