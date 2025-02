Antonio Resines: "Vamos a hablar en serio, si a alguien le gusta una dictadura es que es imbécil"

El actor ha estado en Conspiranoicos para, en el programa de Jokin Castellón, dejar una clara reflexión sobre el asunto de las dictaduras. "Su opinión no me importa", afirma.

Antonio Resines ha estado en Conspiranoicos. En el programa de Jokin Castellón, el actor ha lanzado una tajante reflexión sobre lo que piensa de aquellos y aquellas que no ven con malos ojos que haya una dictadura como forma de gobierno.

"Vamos a hablar en serio. Si a alguien le gusta una dictadura es que es imbécil. Y si no lo saben, alguien ha hecho que sea imbécil y su opinión no me importa. Si no saben qué es una dictadura y lo que pasa... peor para él", ha dicho.

Y deja un mensaje para la clase política: "A lo mejor hay que pensar también que la gente que tiene que educar a otros, que son los políticos, no lo han hecho de manera adecuada. Por eso esas carencias y lagunas".