Antonio Maestre, ante las distintas versiones de Podemos y Monedero: "O Monedero miente o Podemos no hizo lo que tenía que hacer"

El periodista Antonio Maestre tiene claro que o Juan Carlos Monedero miente o es Podemos el que lo hace. Así lo ha argumentado este jueves en Conspiranoicos después de que durante la tarde se hayan ido conociendo más detalles de los presuntos comportamientos machistas del fundador de la formación. En concreto, Maestre hace referencia a esa contradicción que existe entre que Monedero asegura que desconocía las denuncias internas contra él, frente al protocolo con el que según dicen, cuenta la formación.

"La víctima dice que no recibe ese mail, por lo que ahí hay algo que no cuadra y que hay que aclarar", ha dicho el periodista, al tiempo que ha añadido como preámbulo: "Aquí hay una cosa que es muy importante, los partidos tienen unos estatutos que no solo vienen dados por ellos mismos sino dados por la ley". Lo cual le lleva a aclarar que "los partidos políticos están sujetos a una democracia mínima, por mucho que ellos no quieran aplicarla"

Según recoge Maestre, "el artículo 28 del estatuto de Podemos habla de las funciones del Consejo de Coordinación Estatal" que entre otras cosas estipula que "cuando se abre un expediente se tiene que nombrar un instructor que tiene que ser jurista, hay que abrir un plazo de 10 días para que las personas [de ambas partes] presenten alegaciones".

Es por ello que "si de verdad se abre un expediente tiene que estar reglado, tutorizado", es decir, "tiene que ser legal", por lo que a su vez, "si Monedero dice que no se le informó alguien miente o Monedero miente porque dice que no se le informó o Podemos no hizo lo que tenía que hacer en ese momento", a pesar de que en las pocas declaraciones que han hecho respecto al asunto sostienen que actuaron como dictan sus normas.