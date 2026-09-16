"¡Serpientes!": El inesperado susto de Lorena Castell, Yema Mengual y Raúl Tejón en la final de 'Congelados'

Lorena Castell, Yema Mengual y Raúl Tejón se meten en una bañera y, cuando creen que ya nada puede sorprenderles, comienzan a caer serpientes de agua que se deslizan directamente hacia sus pies.

Tras superar saltamontes, descargas y chispazos, un pañal usado de bebé y litros de agua congelada sobre sus cabezas, el primer episodio de 'Congelados', el nuevo programa de laSexta, llega a su fin con una gran final en la que los concursantes se enfrentan a una última prueba de altura.

Durante el programa, tres equipos se han batido en duelo: Miki Nadal junto a Eva González y María Zurita; Lorena Castell junto a Yema Mengual y Raúl Tejón; y Silvia Abril junto a Raquel Sánchez Silva y Roberto Leal, pero finalmente, el equipo formado por Lorena Castell se proclama ganador y debe enfrentarse a la última y más inquietante prueba.

Los tres ganadores tienen que meterse en una bañera llena de agua y permanecer completamente inmóviles mientras comienzan a caer serpientes de agua que se deslizan directamente hacia sus pies. "Es la reina de los mares", bromean el resto de concursantes desde fuera al ver a Yema Mengual rodeada de serpientes.

Pero quien no parece disfrutar demasiado del momento es Raúl Tejón. "Es de las cosas que más asco me da en la vida", reconoce el actor, al comprobar cómo los animales comienzan a moverse a su alrededor.

Una prueba de altura para poner el broche final al primer episodio de 'Congelados' y llevar al límite a sus tres ganadores.

*Puedes volver a ver el estreno de 'Congelados' con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril en atresplayer.com

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