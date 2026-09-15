Así reacciona Eva González cuando un saltamontes se le queda en el ojo mientras está congelada: "¡Ciérrame el escote, Lorena!"

"Me da igual pierdo, ¡me ha caído un saltamontes!, ¡que están por fuera!", grita Lorena Castell en este vídeo, donde Eva González le responde: "Pues claro que has perdido, hace ya una hora, vamos".

Roberto Leal, Eva González y Lorena Castell se enfrentan en esta segunda ronda de 'Congelados', el nuevo programa de laSexta presentado por Àngel Llàcer en el que solo los más fríos ganan. Los tres concursantes deben quedarse congelados mientras se les mete la cabeza en un cubo lleno de saltamontes.

La primera en intentarlo es Lorena Castell, capitana de su equipo. Sin embargo, su miedo y asco hacia los insectos le juega una mala pasada y termina moviéndose y gritando sin parar. "Pero, tú ya has perdido, ¿no?", le pregunta Eva González, que continúa inmóvil, mientras Castell no para de intentar quedarse quieta sin éxito.

"Me da igual pierdo, ¡ay, qué asco!, ¡que me ha caído uno!, ¡que están por fuera!", grita Castell, que insiste: "Me da igual, pierdo". Por su parte, Eva González le responde tajante: "Pues claro que has perdido, hace ya una hora, vamos". Y es que mientras Lorena se mueve sin parar Roberto Leal y Eva González, de los que equipos de Silvia Abril y Miki Nadal, respectivamente, siguen inmóviles. Incluso, los dos famosos cuando los saltamontes les tocan la cara.

En este vídeo puedes ver sus reacciones y la cara de Eva González cuando, incluso, un saltamontes se le queda en el ojo y pide ayuda a Lorena Castell: "¡Lorena, ciérrame el escote!".

*Puedes volver a ver el estreno de 'Congelados' con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido