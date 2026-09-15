"Yo la caca de mi hija no me la como": el sufrimiento de Silvia Abril, María Zurita y Raúl Tejón cuando les esparcen mierda en la cara

Silvia Abril, María Zurita y Raúl Tejón se enfrentan a esta asquerosa prueba de Congelados en la que deben estar sin moverse mientras les ponen un pañal con caca en la cara. En este vídeo, sus reacciones.

Los concursantes que se enfrentan en la tercera ronda de 'Congelados', el nuevo programa de laSexta presentado por Àngel Llàcer en el que solo los más fríos ganan, son Silvia Abril, capitana de uno de los equipos; María Zurita, del equipo de Miki Nadal, y Raúl Tejón, del equipo de Lorena Castell.

Nada más entrar en el congelador, el lugar donde tendrán que estar congelados, los concursantes ven ventiladores. "¿Estáis preparados?", pregunta el presentador antes de congelarles. Y es que los tres deben estar inmóviles mientras les llega el olor de caca de un pañal.

Pero no solo eso, y es que la dificultad aumenta cuando les ponen el pañal en la cara... ¡y se lo restriegan! "¡Le van a refregar el pañal por la cara!", advierte Eva González en plató, donde Raquel Sánchez Silva se sincera: "Esto con amor se aguanta, pero sin amor... hay que verlo". Las caras de María Zurita, Raúl Tejón y, sobre todo, de Silvia Abril son un poema.

"Qué asqueroso", destaca la cómica, que responde: "Yo la caca de mi hija no me la he comido nunca". Puedes ver sus divertidas reacciones con el pañal en la cara en el vídeo principal de esta noticia.

*Puedes volver a ver el estreno de 'Congelados' con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril en atresplayer.com

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