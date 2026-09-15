Los gritos de terror de Lorena Castell al enfrentarse a los saltamontes en su prueba de 'Congelados': "¡La meto y la saco!"

Lorena Castell debe quedarse 'congelada' mientras le meten la cabeza en una caja con saltamontes. ¿Dará ejemplo como capitana de uno de los equipos? Puedes ver el momentazo y sus gritos de terror en este vídeo.

Roberto Leal, del equipo de Silvia Abril; Eva González, del equipo de Miki Nadal, y Lorena Castell, capitana del tercer equipo, se enfrentan a la segunda ronda de 'Congelados', el nuevo programa de laSexta presentado por Àngel Llàcer en el que solo los más fríos ganan.

En este vídeo, los tres concursantes deben quedarse congelados mientras se les mete la cabeza en un cubo lleno de saltamontes. La primera en intentarlo es Lorena Castell, pero su terror hacia los insectos le juega una mala pasada. Castell no puede contenerse y comienza a gritar y a moverse sin parar, algo que provoca las risas del plató mientras Eva González, inmóvil, pregunta: "Pero, tú ya has perdido, ¿no?".

"Da ejemplo a tu equipo, Lorena", pide Silvia Abril desde plató, donde Miki Nadal le pide que meta la cabeza ya. Sin embargo, Lorena Castell no para de gritar: "Me da igual pierdo, ¡ay, qué asco!, ¡que me ha caído uno!, ¡que están por fuera!". Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia, donde, desde luego, la reacción de Lorena Castell no tiene desperdicio.

*Puedes volver a ver el estreno de 'Congelados' con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril en atresplayer.com

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