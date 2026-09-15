El susto de Roberto Leal en su primera prueba en 'Congelados': "Me ha pegado, tengo la boca en carne viva"

Roberto Leal, del equipo de Silvia Abril, se enfrenta a Eva González y a Lorena Castell en la primera prueba de 'Congelados', donde tienen que mantenerse inmóviles pase lo que pase. Hasta cuando un globo le explota así en la cara.

Roberto Leal, del equipo de Silvia Abril; Eva González, del equipo de Miki Nadal, y Lorena Castell, capitana del tercer equipo, se enfrentan a la primera ronda de 'Congelados', el nuevo programa de laSexta en el que solo los más fríos ganan.

Por su parte, Àngel Llàcer, presentador del programa, les explica cómo se aseguran de quién es la persona que más tiempo pasa congelada: "Primero fue la rueda, después la fregona y ahora llega otro invento que cambia la historia de este programa, una máquina que mide vuestros movimientos y que está debajo de vuestro trasero". Además, existe un "pulsómetro": "Con todo esto comprobaremos quién se mueve más y quién se mueve menos".

"Tengo susto", confiesa la modelo mientras en plató, su capitán ve cómo le aumentan las pulsaciones. "Eva está muy nerviosa", destaca Miki Nadal mientras la propia modelo asegura que se está "agobiando". Por su parte, Gemma Mengual destaca que "Lorena Castell tiene las pulsaciones bajas": "¡Es Miguel Induráin!". "¿Se ha quedado buena tarde, verdad?", bromea Roberto Lea.

En esta primer aprueba, los tres deben aguantar con esas máscaras puestas, incluso, cuando en la nariz se les empieza a inflar un globo, que termina explotándoles en la cara. "Les va a explotar en toda la cara, cuidado", advierte Raquel Sánchez Silva desde plató, donde bromean con la longitud del globo de Leal: "Vaya globo tiene Roberto". Finalmente, tras explotarles en la cara, Lorena Castell se queja de que se le "ha metido un globo en el ojo". "Sácatelo", le dice Roberto Leal para que se mueva y pierda la prueba. Un truco que también le aconseja Eva González, quien la anima: "No tengas miedo, lo primero es la salud".

Al final, tras pulsar Llàcer el botón de descongelados, Roberto Leal cuenta que el globo le ha dado en la cara tras explotarle: "Tengo la boca en carne viva". Por su parte, Eva González ayuda a Lorena Castell a quitarse el trozo de globo que se le metió en el ojo.

*Puedes volver a ver el estreno de 'Congelados' con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril en atresplayer.com

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