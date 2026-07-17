Joan Coscubiela, sobre el fallo del TJUE: "Es un varapalo de enorme magnitud para los tribunales españoles"

El profesor y analista de laSexta defende que la resolución europea marca un antes y un después en el debate sobre la ley de amnistía. Además, aseguró que el Tribunal Supremo seguirá intentando retrasar su aplicación y auguró nuevas tensiones políticas en las próximas semanas.

Joan Coscubiela, profesor y analista de laSexta, valora en Al Rojo Vivo las declaraciones de Óscar Puente, quien ironizó sobre la coincidencia entre el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el auto de la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque evita atribuir esa coincidencia a una estrategia deliberada, deja una reflexión: "No quiero especular porque, con la agenda tan densa que tienen los tribunales, siempre puede haber coincidencias. Pero un maestro mío decía que los errores, cuando se repiten, dejan de ser errores para convertirse en opciones. Y cuando las casualidades se repiten tantas veces...", afirma, antes de recordar la conocida frase de José María Aznar: "El que pueda hacer que haga".

Respecto al fallo del TJUE y a la petición de Puente de que Carles Puigdemont regrese ya a España, Coscubiela sostuvo que la resolución europea supone un severo correctivo para la Justicia española, especialmente para el Tribunal Supremo. "La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un varapalo de una magnitud extrema para los tribunales españoles y, en especial, para el Tribunal Supremo", aseguró. En su opinión, el alto tribunal "se autootorgó la función de salvar al Estado" durante el procés y, en ese papel, "ha cometido barbaridades en términos jurídicos". También advirte de que el conflicto está lejos de cerrarse y pronostica que el Supremo seguirá buscando vías para retrasar la aplicación de la ley de amnistía. "Se han declarado insumisos ante una ley aprobada por el Poder Legislativo y van a hacer todo lo posible para prolongar su aplicación hasta hacerla políticamente poco útil", afirma. Además, considera que el nuevo escenario tampoco beneficia a Junts, un partido que, a su juicio, se encuentra presionado por el crecimiento de Aliança Catalana y con escaso margen para avanzar en una estrategia de normalización.

Sobre las consecuencias políticas del fallo, Coscubiela centra el foco en Alberto Núñez Feijóo. A su juicio, el líder del Partido Popular es quien sale más perjudicado por la decisión del TJUE, ya que desmonta el discurso que ha mantenido contra la ley de amnistía y, al mismo tiempo, dificulta cualquier acercamiento a Junts. "Quien tiene un problema con esta sentencia es Feijóo", sentencia. Según explica, el presidente del PP ha intentado abrir una vía de diálogo con los de Puigdemont para reducir su dependencia de Vox, pero cada movimiento en esa dirección se encuentra con la oposición de lo que denominó la "triple A de la derecha española": Santiago Abascal, José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso. "Cada paso que Feijóo intenta dar hacia la normalización con Junts se lo cortan inmediatamente", concluye.

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