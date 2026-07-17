Coscubiela afirma que si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente no hubiera habido caso: "Toda la instrucción del juez Peinado ha estado entre la Inquisción y Kafka"

El profesor y analista de laSexta cuestiona la instrucción del caso que afecta a Begoña Gómez y cargó contra el razonamiento empleado, a su juicio, para sostener la investigación. Además, alerta de un posible deterioro de las garantías procesales y de la presunción de inocencia.

Joan Coscubiela, profesor y analista de laSexta, se ha mostrado convencido en Al Rojo Vivo de que la investigación sobre Begoña Gómez no existiría si la persona investigada no fuera la esposa del presidente del Gobierno. "Creo que es evidente que no", ha respondido de forma tajante al ser preguntado si el caso habría llegado tan lejos de tratarse de otra persona.

El analista fue muy crítico con la instrucción dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, que ha calificado como un procedimiento situado "entre la Inquisición y Kafka". A su juicio, el desarrollo de la causa se ha alejado de los principios básicos del Estado de derecho y ha generado una situación jurídicamente difícil de justificar. Además, expresó su preocupación por el papel de la Audiencia Provincial, al considerar que ha avalado razonamientos que, en su opinión, no respetan las garantías procesales.

Coscubiela ha censurado especialmente que se utilice la "mera probabilidad" como argumento para sostener una investigación o abrir la puerta a un juicio. Ha recordado que un razonamiento similar ya se empleó, según dijo, en el caso del fiscal general del Estado y advirtió de que ese planteamiento vulnera la presunción de inocencia. "Basarse en la simple posibilidad de que alguien haya cometido un delito supone quebrantar los principios sobre los que se ha construido el derecho moderno durante los últimos dos siglos. Eso se parece más a la Inquisición y a Kafka que a un Estado de derecho", concluye.

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