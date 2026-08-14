El monólogo de Sara Escudero sobre el arte moderno, la gran mentira del siglo XXI: "¿Este es el Museo Reina Sofía o el de Urdangarin?"

"Eso lo hago yo", dijo Sara Escudero al ver un cuadro de arte moderno en el museo. "Sí, pero no tienes narices a colgarlo", la retó su padre.

Las galletas que dejan de estar crujientes, el arte moderno, los novios magos o una radio incapaz de sintonizar otra cosa que no sea Radio María. Sara Escudero repasó en El Club de la Comedia algunas de las "grandes mentiras" de la vida cotidiana con un monólogo en el que tampoco faltaron las pullas a su propia familia. "Mi madre hace cosas raras", resumió la humorista antes de recordar que, para celebrar las bodas de plata con su padre, decidió poner "cinco horas con Julio Iglesias de hilo musical", una experiencia que, según bromeó, hizo que "una pobre gamba" pareciera suplicar: "Cómeme, cómeme y acaba con esta puta pesadilla".

Escudero amplió después su teoría de que "el mundo miente" con ejemplos que iban desde las galletas "siempre crujientes" que se ablandan en un día hasta el arte contemporáneo, al que definió como "la gran mentira de estos siglos". En su visita al Museo Reina Sofía con su padre, contempló un enorme lienzo casi en blanco y sentenció: "Eso lo hago yo". Su padre le dio parcialmente la razón: "Lo que no tienes son narices a colgarlo". Tampoco se libraron los hombres, a quienes acusó de escuchar "por filtrado", ni su exnovio mago, que le robó 20.000 euros, la engañó con otra y ella ni se coscó. "Después de ese truco, lo demás es mierda", aseguró.

El monólogo cerró con otro de sus grandes enemigos: las radios de carretera. Tras comprar una radio vintage que "solo pilla M80 y Radio María", Escudero aseguró que esta última "sí que es un milagro" porque "bajo cualquier circunstancia pillas Radio María". La escena culminó en una carretera secundaria, donde primero aparece un Seat León con Camela "a todo trapo" y, cuando la protagonista intentó refugiarse en la radio, volvió a sonar la misma emisora religiosa. "En esos momentos ya una quiere tener el Seat León, que es una auténtica discoteca móvil, aunque sea escuchando Camela", remató la cómica. "Eso sí que da cague, es un grupo en el que la voz aguda es la del chico", comentó.

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