Pedro Vallín, sobre la situación en Ceuta: "Los derechos humanos no son optativos"

En una de sus intervenciones en Al Rojo Vivo, el periodista entiende que a Vivas se le acaba la paciencia, pero que eso no significa "que las autoridades españolas puedan saltarse la Ley del Menor y la Ley de Asilo".

En Al Rojo Vivo, el periodista Pedro Vallín comenta las declaraciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien advirtió sobre el empeoramiento de la situación en la ciudad autónoma debido al creciente riesgo de eventos irreversibles. Vallín subraya que los derechos humanos no son opcionales y entiende la frustración de Vivas ante el prolongado proceso y la falta de cambios en Ceuta. Sin embargo, insiste en que las autoridades no deben ignorar la Ley del Menor y la Ley de Asilo. Vallín también expresa preocupación por la gestión de redes sociales y la necesidad de intervención europea, debido a los riesgos que representan para la seguridad de la UE.

En relación a las recientes palabras del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, diciendo que cada día que pasa en esta ciudad autónoma es peor, porque aumenta el riesgo de que ocurra algo que nadie quiere que ocurra y que sea irreversible, el periodista Pedro Vallín, afirma en Al Rojo Vivo que los derechos humanos "no son optativos".

"Entiendo que a Vivas se le acaba la paciencia, porque es verdad que este proceso está siendo inusitadamente largo y que la situación en Ceuta no cambia según van pasando los días", asegura Vallín. Pero, añade, "eso no significa que las autoridades españolas puedan saltarse la Ley del Menor y la Ley de Asilo".

Y sobre la amenaza de una nueva entrada masiva para este sábado, 15 de agosto, Pedro Vallín expone en Al Rojo Vivo desconocer qué necesitan ya las autoridades europeas para intervenir en la gestión de redes sociales, propiedad de multimillonarios y de intereses de potencias que eran aliadas y no lo son, y que "ahora mismo son un riesgo en muchos ámbitos, no solo en este para la seguridad de los países de la Unión Europea". "Yo creo que la Unión Europea irá a tomar cartas en el asunto cuanto antes, porque la situación no está bajo control", puntualiza el periodista.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido