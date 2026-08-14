El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar: "Si hay un servicio de inteligencia que conoce Marruecos, en Europa, es el CNI"

Sobre la crisis migratoria de Ceuta, Jorge Dezcallar, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, asegura en Al Rojo que entiende la posición del Gobierno que en este momento que necesita a Marruecos.

En su entrevista de este viernes en Al Rojo, el exdirector del Centro Nacional de Inteligente (CNI), Jorge Dezcallar, habla de una cuestión de fondo en la crisis migratoria de Ceuta, sobre si es imaginable que el CNI no estuviera al tanto de los movimientos al otro lado de la frontera del pasado 30 de julio.

"Mire, yo creo que sí. Sinceramente, no lo sé. Yo soy un modesto jubilado en este momento. Ya no tengo responsabilidad de ningún tipo ni estoy al corriente de los trabajo que hace el CNI", cuenta Dezcallar.

Sobre las diferentes versiones al respecto por parte del Ministerio del Interior, del presidente y del ministro de Defensa, el exdirector del CNI afirma: "Lo que sí puedo decirle es que si hay un servicio de inteligencia que conoce Marruecos, en Europa, es el CNI, que se conoce muy bien Marruecos". "No puedo decirle más porque no me gusta hablar de las cosas que no sé", añade.

A la pregunta de Inés García de si España tiene capacidad real de decirle no a Marruecos. Dezcallar asegura que entiende la posición del Gobierno que en este momento que necesita a Marruecos: "Después de una semana seguimos sin saber cuántos inmigrantes hay. Y esa gente, en vez de estar recluida en un centro, están en un rincón, con tiendas de campaña, camastros, letrinas, siguen acampando por la ciudad", puntualiza en Al Rojo Vivo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido