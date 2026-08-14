Jorge Dezcallar, exdirector del CNI, sobre la entrada de migrantes en Ceuta: "Puede volver a ocurrir y volverá a ocurrir en el futuro"

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Dezcallar predice que la crisis migratoria se repetirá por "la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y la diferencia de renta entre España y Marruecos".

Se cumplen dos semanas del inicio de la crisis migratoria de Ceuta, en la que alrededor de 80.000 personas entraron irregularmente en la ciudad autónoma desde Marruecos. De cara a este sábado 15 de agosto hay llamamientos en redes sociales que han puesto sobre aviso a las autoridades españolas.

Jorge Dezcallar, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, ha hablado al respecto en Al Rojo Vivo y ha asegurado que, tarde o temprano, "puede volver a ocurrir y volverá a ocurrir en el futuro".

"Se volverá a repetir en el futuro por dos elementos: la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y la diferencia de renta entre España y Marruecos", añade el que fuera jefe de la Inteligencia española, haciendo referencia al fenómeno de que España multiplica por ocho la renta media de Marruecos, lo que convierte las fronteras de Ceuta y Melilla en las más desiguales del mundo.

Por eso, asegura que "la seguridad de Ceuta y Melilla no puede depender de la buena voluntad de Marruecos, tenemos que garantizarla nosotros". "No es aceptable que nosotros no seamos capaces de proteger una frontera exterior de Europa", concluye Dezcallar.

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