Jorge Dezcallar, exdirector del CNI, sobre la situación en Ceuta: "Hay una crisis sanitaria, política y social"

Jorge Dezcallar advierte de que la crisis migratoria de Ceuta puede repetirse y cuestiona la política de apaciguamiento con Marruecos: "La seguridad de Ceuta no puede depender de la buena voluntad de Marruecos".

En Al Rojo Vivo, Jorge Dezcallar, exdirector del CNI y exembajador de España en Marruecos, ha analizado la situación generada en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes y ha advertido de que el episodio ha provocado una "crisis de todo tipo" en la ciudad.

Dezcallar considera que la política de apaciguamiento seguida durante los últimos años con Marruecos no ha dado los resultados esperados. "Yo creo que la política de apaciguamiento no sirve. Lo veo con una cierta debilidad, desde hace años por parte de nuestro Gobierno con relación a Marruecos", ha señalado.

El exdirector del CNI ha recordado que una situación similar ya se produjo en 2020 y ha advertido de que el problema puede volver a repetirse. A su juicio, existen dos factores que favorecen este tipo de episodios: la reivindicación permanente de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y la enorme diferencia de renta entre ambos países.

"España tiene ocho veces más renta que Marruecos y esto actúa como un poderoso imán frente a un desempleo juvenil que oscila entre el 35%, particularmente entre los graduados", ha explicado. Esta situación, ha añadido, genera "un gran malestar" que puede contribuir a alimentar la presión migratoria.

Preguntado por la posibilidad de que vuelva a producirse una entrada masiva, especialmente ante la amenaza de un nuevo intento de paso en las próximas horas, Dezcallar ha sido tajante: "Claro que puede volver a ocurrir. No solo puede volver a ocurrir, sino que yo creo que volverá a ocurrir en el futuro".

En este sentido, ha defendido que España debe poder garantizar por sí misma la seguridad de Ceuta y Melilla. "La seguridad de Ceuta no puede depender de la buena voluntad de Marruecos, ni la de Melilla tampoco", ha afirmado.

Para Dezcallar, las medidas adoptadas tras episodios anteriores han demostrado ser "insuficientes o ineficaces". El exdirector del CNI ha calificado de "crisis brutal" lo ocurrido en Ceuta, que, a su juicio, ha trascendido el ámbito migratorio para convertirse también en una crisis política, social y sanitaria.

"No se sabe en este momento todavía, una semana más tarde, cuánta gente, cuántos niños, cuántos mayores deambulan por las calles de Ceuta", ha señalado, antes de considerar la situación "absolutamente insostenible".

El exembajador ha cuestionado además la gestión de la crisis y ha insistido en que el problema de fondo no desaparecerá mientras Marruecos mantenga sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y España defienda su condición de ciudades plenamente españolas.

"No podemos fiarnos de que sea la otra parte con la que tenemos ese problema la que vaya a garantizar nuestras fronteras", ha advertido. "No es aceptable que nosotros no seamos capaces de garantizar la seguridad de una frontera exterior de Europa que nos está encomendada en una ciudad y que es frontera de España".