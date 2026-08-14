El monólogo de Joaquín Reyes sobre sí mismo en el que hizo historia bailando como sus padres: "Esto es moderno"

El famoso humorista decidió dedicar este monólogo de El Club de la Comedia a hablar, por primera vez, de sí mismo. Su objetivo era que los espectadores lo conocieran en profundidad.

Joaquín Reyes aprovechó su regreso a El Club de la Comedia para hablar de sí mismo. "No es la primera vez que vengo aquí, pero tengo la sensación de que no me conocéis bien. Entonces, esta noche quería hablar de mí", explicó antes de encadenar historias imposibles sobre documentales de La 2, bodas, telediarios y golpes de calor con el estilo absurdo que lo ha convertido en una de las voces más reconocibles del humor español. "Tengo muchos hobbies", bromeó al comienzo, antes de confesar que uno de ellos es "ver la tele". "A veces incluso la enciendo", añadió.

El manchego también presumió de una boda a la altura de su imaginación. Contó que aceptó casarse porque "le hacía ilusión a ella" y que lo hicieron lanzándose en paracaídas junto a otras 40 parejas para formar "el escudo del Albacete Balompié", una hazaña que, según dijo, incluso apareció en Antena 3. A partir de ahí cargó contra los clásicos consejos televisivos sobre las olas de calor. "Gracias por decirlo, porque igual cogemos al yayo, le ponemos los leggins negros, la chupa de cuero negra y lo sacamos a las dos de la tarde en julio", ironizó. Tampoco dejó escapar una noticia sobre un estadounidense que acudió al médico con 14 clavos en el cráneo colocados por él mismo: "Yo esto lo entiendo porque sé lo que es aburrirse".

Reyes cerró el monólogo declarando su pasión por las bodas, especialmente por ese momento en el que los adolescentes descubren que sus padres también bailan. Describió y reprodujo con precisión de bailarín el "baile codito y rodillas", en el que los progenitores "se reconocen y se hacen guiños de complicidad", hasta que, inevitablemente, la madre cruza la pista para sacar a bailar al hijo muerto de vergüenza. "Menos mal que luego pasa la conga y te salva", concluyó, poniendo el broche a un monólogo en el que lo cotidiano y el disparate volvieron a darse la mano con el inconfundible sello de Joaquín Reyes.

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