Tardà, tras la crisis de Ceuta: "El Gobierno español ha fallado estrepitosamente"

El exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, asegura en Al Rojo Vivo que quizás, desde el Gobierno de España, no querían desarrollar una logística que pudiera incomodar al estado alauita.

Durante su intervención en el programa Al Rojo Vivo en relación a la crisis migratoria en Ceuta, Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, asegura tener la impresión que, en el momento actual, todo el mundo tiene claro tres cuestiones, diferentes y a la vez interrelacionadas: "La primera, la crisis humanitaria,creo que todos hemos convenido que el Estado español no ha quedado demasiado bien, porque yo me imagino que si, por desgracia, hubiera un terremoto en algún lugar del Estado español y 15, 20, 30.000 personas quedaran a la intemperie, estoy convencido que la logística del Ejército español sería capaz de montar campamentos humanitarios en 48 horas".

"Estoy convencido de ello porque ya se ha hecho. Hemos visto cómo actuaban otros estados de un nivel económico parecido, parejo al del Estado español. Es decir, aquí el Gobierno español creo que ha fallado estrepitosamente", añade Tardà.

Por otra parte, a la pregunta de Inés García sobre por qué cree que el Gobierno ha fallado, Tardà le responde con la segunda cuestión: "Me resulta petulante decir que ha sido por incompetencia. Pero, al final quizá, sí que hay que ir a buscar este argumento, porque es cierto que quizás no querían desarrollar una logística que pudiera incomodar al estado alauita. Es posible", asegura el exportavoz de ERC en Al Rojo Vivo.

Por último, la tercera cuestión según Joan Tardà que es el rey de Marruecos, "que tiene la llave del grifo para poder extorsionar, digamos, al Estado español". "Y sin olvidar un problema pendiente que existe, que lo utilizan, que es la soberanía de Ceuta y Melilla, que ciertamente es innegable que son plazas españolas. Pero tan cierto es que son plazas españolas, como son ciudades que están en el territorio africano e incardinada dentro del estado marroquí. Con lo cual el debate está abierto y francamente, es de una complejidad enorme", destaca Tardà.

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