Pedro Rodríguez: "En España se politiza todo, incluso la política exterior, que acaba pasando por el embudo de la política doméstica"

Pedro Rodríguez cuestiona la gestión española de la inmigración y alerta de las consecuencias que puede tener para el conjunto de Europa: "Estos acuerdos son tan fuertes como su eslabón más débil".

Pedro Rodríguez ha analizado en Al Rojo Vivo la crisis de Ceuta y el impacto que, a su juicio, tienen las decisiones de España sobre la confianza dentro del espacio Schengen. El periodista ha comparado este sistema con la OTAN y ha subrayado que ambos se sustentan en un elemento fundamental: la confianza entre sus miembros.

"El espacio Schengen es como la OTAN. Está basado en la confianza. Creo que tú has empleado la palabra desconfianza y me parece que esta es la clave", ha señalado.

Rodríguez ha reconocido que las decisiones sobre nacionalidad, inmigración y regularización corresponden a la soberanía de cada Estado, pero ha advertido de que sus consecuencias pueden trascender las fronteras nacionales. "Son decisiones soberanas, pero estos acuerdos son tan fuertes como su eslabón más débil", ha explicado.

En este sentido, ha cuestionado el impacto que, según su análisis, han tenido algunas de las decisiones adoptadas por España. "¿Y España? ¿Qué ha aportado al espacio Schengen? Ha aportado casi dos millones de nacionalizaciones con la Ley de Nietos y más de un millón de regularizaciones con esta última regularización en masa", ha afirmado.

Para el periodista, aunque se trate de decisiones soberanas, sus efectos terminan afectando al conjunto de los países que forman parte del espacio Schengen. "Son decisiones soberanas, pero las consecuencias las tienen que asumir los demás, en su conjunto, los 29 miembros del espacio Schengen", ha apuntado.

Rodríguez ha puesto como ejemplo la reacción que, según ha explicado, provocaron las imágenes del asalto a Ceuta hace dos semanas. "Cuando hace dos semanas se vieron las imágenes del asalto a Ceuta, pues hasta en Helsinki, en Finlandia, que tienen a los rusos en la chepa, dijeron: '¿Qué está pasando aquí?'", ha relatado.

A su juicio, este episodio debe analizarse dentro de un contexto más amplio, marcado por la pérdida de confianza y por la creciente politización de cuestiones que deberían abordarse desde una perspectiva de Estado.

"Creo que hay un problema y es que en España se politiza todo. Se politiza la política exterior, se mete por el embudo de la política doméstica el cortoplacismo, el interés, el partidismo, el sectarismo y también la política de inmigración", ha sostenido.

Rodríguez considera que esta dinámica tiene consecuencias especialmente graves en un momento en el que España necesita el respaldo de sus socios europeos. "Las consecuencias que estamos viendo, en un momento de máxima necesidad de respaldo internacional, por lo menos a nivel de la Unión Europea, fallan por completo", ha concluido.

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