Duval, sobre Almaraz: "Quien ha obrado mal es el PSOE, al que hay que reprocharle una mala acción como socio de Gobierno y una deslealtad"

La escritora Elisabeth Duval se ha referido en Al Rojo Vivo apela en Al Rojo Vivo a que los pactos deberían respetarse dentro de la relación entre socios de Gobierno.

El Gobierno decidió extender la operación de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, una decisión que generó debate en Al Rojo Vivo. Sumar, a través de un comunicado, rechazó la prórroga. La escritora Elisabeth Duval comentó que, aunque no tiene certeza sobre el futuro, lo más probable es que se mantenga la extensión. Duval señaló que Sumar tiene razón al criticar el incumplimiento de pactos por parte del Gobierno, especialmente del PSOE, a quien acusa de deslealtad. Además, destacó que el debate sobre el cierre de la central también involucra consideraciones sobre política energética.

La decisión del Gobierno de ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, la cual estaba prevista para 2027, ha sido uno de los temas de debate este viernes en Al Rojo Vivo.

Con respecto a la postura de Sumar con respecto a esta decisión, hecha pública a través de un comunicado en el que rechaza dicha prórroga, la escritora Elisabeth Duval asegura "no tener una bola de cristal para verlo", pero lo más probable es que suceda de esa manera.

"Eso no le quita nada de la razón a Sumar en ese comunicado, al menos en lo que tiene que ver con lo que le reprocha su socio de Gobierno. Dentro de ahí, que es tener unos acuerdos en los pactos firmados, en los que pone una cosa y que esos pactos de acuerdos sean incumplidos", afirma Duval en Al Rojo Vivo.

Otra cosa, asegura la escritora, es ya el debate que se pueda tener estrategia sobre ese cierre en relación con política energética, que es otra cuestión, "pero que tiene que ver con que los pactos deberían respetarse dentro de la relación entre socios de Gobierno". "Aquí, quien ha obrado mal es el partido socialista y, a quien hay que reprocharle una mala acción de Gobierno y una deslealtad, es al PSOE".

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