El monólogo de Isabel Ordaz sobre cómo es "la condición masculina": "No conoces a un hombre hasta que te casas con él"

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos este monólogo de Isabel Ordaz en el que analiza las diferencias entre hombres y mujeres y se pregunta qué ocurre cuando ellos se enfrentan a una película del Oeste.

En este monólo de El Club de la Comedia, Isabel Ordaz lanza una contundente afirmación: "No conoces a un hombre hasta que te casas con él, ¡el matrimonio es ese cursillo acelerado de la condición masculina!". Y una de las mejores formas de descubrir cómo funciona esa "condición masculina", es observar a los hombres viendo películas del Oeste.

"Pueden seguir el argumento aunque se rían a ratos", bromea Ordaz, porque, según explica, las películas del Oeste son siempre iguales: "Hombres malos con bigotes que esperan que les peguen tiros y el protagonista, que es bueno, no le queda más remedio que matarlos". La actriz ironiza así sobre la forma de resolver los conflictos en este tipo de películas: "Los problemas en el Oeste no se arreglan hablando, se arreglan a tiros, que es como les gusta a los hombres. ¿Hablar? No sirve para nada".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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