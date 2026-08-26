Zascas
La actriz María Galiana sorprende al confesar que no ha visto 'Cuéntame': "No nos oye nadie, ¿no?"
María Galiana afirma que a partir de las 22:30 horas no ve la televisión por lo que nunca ha visto 'Cuéntame', ni siquiera online, donde confiesa que no le ha aparecido "una serie buena": "Son buenas las americanas, vamos a dejarnos de tonterías".
La actriz María Galiana ha lanzado un zasca a su propia serie, 'Cuéntame'. "Nadie se puede imaginar que yo nunca veo la televisión a partir de las 22:30 horas, por tanto, mi serie no la he visto nunca, porque a las 23 horas conmigo no se puede contar", ha afirmado la famosa actriz. Además, cuando el periodista le pregunta si aunque no la vea en directo la ha visto repetida en Internet, Galiana ha confesado tajante: "No nos oye nadie, ¿no?, pues a mí no me ha aparecido una serie buena, son buenas las americanas, vamos a dejarnos de tonterías".
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