Ahora

Al Rojo Vivo

Maestre, sobre el choque de versiones de Marlaska y Robles de la crisis de Ceuta: "Los dos mienten"

El periodista Antonio Maestre critica en Al Rojo Vivo que ninguno de los ministros señale a Marruecos, porque "ambos saben que el jefe de la inteligencia marroquí, a quien Marlaska condecoró, estaba detrás de esto".

maestre

En el programa de este miércoles de Al Rojo Vivo se han analizado otra de las preguntas a las que va a tener que responder el Ejecutivo en sus próximas comparecencias sobre Ceuta es quién está mintiendo, si Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska. Hay choque de versiones y una incógnita acerca de qué supo y de qué informó el Centro Nacional de Inteligencia.

Este martes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmaba que los servicios de inteligencia y obviamente el CNI "realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y compartieron y analizaron con las fuerzas de Seguridad del Estado".

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que no había ningún informe que atisbar, "ya que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció".

El periodista Antonio Maestre cree que ambas declaraciones son compatibles porque lo que ocurrió fue que hubo siete avisos antes del 31 de julio por parte del CNI, ningún informe escrito. "Hubo siete avisos y esos avisos, en ningún caso, anticiparon la dimensión de lo que ocurrió el 31 de julio. Es decir, se avisó de que estaba ocurriendo o que iba a ocurrir un evento de gente nadando. En ningún caso se avisó de que iban a pasar 80.000 personas", asegura Maestre en Al Rojo Vivo.

Aunque Maestre considera que lo que ocurre aquí es que cada uno coge la versión que más le interesa para favorecer sus propios intereses, los de su propio ministerio. "El problema está en que eso no tendría que haber ocurrido, tendría que haber un relato unificado desde arriba. Pero como Pedro Sánchez no sabemos dónde está, pues no ha podido darlo porque es el único que podía haber dado un relato unificado que contara la verdad", añade el periodista.

"Y luego hay otra cuestión: los dos mienten. Los dos mienten en una cosa, ninguno dice ni señala a Marruecos, porque ambos saben que el jefe de la inteligencia marroquí, a quien Marlaska condecoró, estaba detrás de esto. Y lo saben los dos y ninguno lo nombra, entonces, ninguno miente", argumenta Maestre. "En esa versión, ambos mienten en lo troncal, en lo estructural y por responsabilidad de Pedro Sánchez, que es el que tenía que haber fijado el relato único que es compatible", puntualiza el periodista.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La brecha se amplía en Moncloa: la Delegación del Gobierno en Ceuta se une a Marlaska en la contradicción a Robles por el supuesto aviso del CNI
  2. Crece la tensión en las calles de Ceuta: enfrentamientos de migrantes con la Policía en El Trampolín y protestas vecinales
  3. Mucho 'chao', poco 'pescao': el consejero de Ayuso pide comparecer para informar sobre la gestión patrimonial del ático de Chamberí
  4. Canadá desoye a Trump y responde con nuevos aranceles a productos de EEUU por valor de 20.000 millones de dólares
  5. El drama de los universitarios para encontrar piso: de "habitaciones enanas" a trasteros por 400 euros
  6. Muere a los 80 años la legendaria estrella de la música country Dolly Parton