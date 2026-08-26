Maestre, sobre el choque de versiones de Marlaska y Robles de la crisis de Ceuta: "Los dos mienten"

El periodista Antonio Maestre critica en Al Rojo Vivo que ninguno de los ministros señale a Marruecos, porque "ambos saben que el jefe de la inteligencia marroquí, a quien Marlaska condecoró, estaba detrás de esto".

En el programa Al Rojo Vivo se debatió sobre la discrepancia entre las declaraciones de Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska respecto a los eventos en Ceuta. Robles afirmó que el CNI cumplió con su deber, mientras que Marlaska aseguró que no había informes previos sobre lo que sucedería el 30 de julio. Antonio Maestre sugirió que ambas versiones podrían ser ciertas, ya que hubo siete avisos pero sin anticipar la magnitud del evento. Maestre criticó la falta de un relato unificado por parte de Pedro Sánchez y señaló que ambos ministros evitan mencionar a Marruecos, sugiriendo que ambos mienten en lo esencial.

En el programa de este miércoles de Al Rojo Vivo se han analizado otra de las preguntas a las que va a tener que responder el Ejecutivo en sus próximas comparecencias sobre Ceuta es quién está mintiendo, si Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska. Hay choque de versiones y una incógnita acerca de qué supo y de qué informó el Centro Nacional de Inteligencia.

Este martes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmaba que los servicios de inteligencia y obviamente el CNI "realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y compartieron y analizaron con las fuerzas de Seguridad del Estado".

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que no había ningún informe que atisbar, "ya que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció".

El periodista Antonio Maestre cree que ambas declaraciones son compatibles porque lo que ocurrió fue que hubo siete avisos antes del 31 de julio por parte del CNI, ningún informe escrito. "Hubo siete avisos y esos avisos, en ningún caso, anticiparon la dimensión de lo que ocurrió el 31 de julio. Es decir, se avisó de que estaba ocurriendo o que iba a ocurrir un evento de gente nadando. En ningún caso se avisó de que iban a pasar 80.000 personas", asegura Maestre en Al Rojo Vivo.

Aunque Maestre considera que lo que ocurre aquí es que cada uno coge la versión que más le interesa para favorecer sus propios intereses, los de su propio ministerio. "El problema está en que eso no tendría que haber ocurrido, tendría que haber un relato unificado desde arriba. Pero como Pedro Sánchez no sabemos dónde está, pues no ha podido darlo porque es el único que podía haber dado un relato unificado que contara la verdad", añade el periodista.

"Y luego hay otra cuestión: los dos mienten. Los dos mienten en una cosa, ninguno dice ni señala a Marruecos, porque ambos saben que el jefe de la inteligencia marroquí, a quien Marlaska condecoró, estaba detrás de esto. Y lo saben los dos y ninguno lo nombra, entonces, ninguno miente", argumenta Maestre. "En esa versión, ambos mienten en lo troncal, en lo estructural y por responsabilidad de Pedro Sánchez, que es el que tenía que haber fijado el relato único que es compatible", puntualiza el periodista.

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